Итальянский вице-премьер пообещал бороться против антироссийских санкций

Итальянский вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо заявил, что собирается бороться против антироссийских санкций ради экономики самой Италии. Его слова приводит агентство ANSA.

— Против знаменитых антироссийских санкций мы будем бороться. И бороться не потому, что мы пророссийские или проамериканские, а потому что мы проитальянские, — заявил политик.

По его словам, многим компаниям в стране наносится огромный ущерб от санкций против России, поэтому санкционную политику надо изменить.

Осенью прошлого года другой вице-премьер и глава МВД Италии — Маттео Сальвини — заявил, что сделает всё, чтобы отменить санкции, действующие против России.