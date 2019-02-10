СК возбудил уголовное дело из-за смерти ребёнка на операционном столе

По предварительным данным, мальчик скончался от анафилактического шока, ставшего результатом аллергии на наркоз.

СУ СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" по факту смерти несовершеннолетнего в одной из больниц Новочеркасска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее региональные СМИ писали, что шестилетний мальчик скончался 7 февраля в больнице города во время небольшого хирургического вмешательства.

По предварительным данным, причиной смерти несовершеннолетнего стал анафилактический шок, вызванный аллергией на наркоз.

Как сообщает издание "DonDay Новочеркасск", мальчик не дожил до своего седьмого дня рождения пять дней.

Ранее похожая ситуация произошла на Ставрополье — от остановки сердца после наркоза умерла 16-летняя девушка.