Со злорадными улыбками. Появилось видео штурма отделения полиции в Киеве

Нацполиция Украины опубликовала видеозапись недавней попытки штурма Подольского районного отделения.
Камера наблюдения у входа зафиксировала, как около двадцати молодых людей всеми силами пытаются выломать дверь. Некоторые при этом улыбаются. Ещё несколько человек стоят позади и снимают происходящее на смартфоны.
Как сообщал Лайф, 9 февраля 2019 года в Киеве задержали около 40 нарушителей, которые пытались штурмовать полицейское управление.
Ранее перед выступлением кандидата в президенты Юлии Тимошенко на Контрактовой площади собралась толпа участников акции протеста. При задержании у них нашли при себе травматический пистолет, газовые баллончики, ножи и зелёнку.
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