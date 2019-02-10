Со злорадными улыбками. Появилось видео штурма отделения полиции в Киеве

На ролике видно, как примерно два десятка людей пытаются выломать двери и прорваться внутрь.

Нацполиция Украины опубликовала видеозапись недавней попытки штурма Подольского районного отделения.

Камера наблюдения у входа зафиксировала, как около двадцати молодых людей всеми силами пытаются выломать дверь. Некоторые при этом улыбаются. Ещё несколько человек стоят позади и снимают происходящее на смартфоны.

Как сообщал Лайф, 9 февраля 2019 года в Киеве задержали около 40 нарушителей, которые пытались штурмовать полицейское управление.

Ранее перед выступлением кандидата в президенты Юлии Тимошенко на Контрактовой площади собралась толпа участников акции протеста. При задержании у них нашли при себе травматический пистолет, газовые баллончики, ножи и зелёнку.