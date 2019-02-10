В Росрыболовстве ответили на статью CNN о российском минтае на рынке США

В Росрыболовстве назвали смехотворными и нелепыми с точки зрения экспертного сообщества данные, которые привела телекомпания CNN в своём расследовании о российском минтае на рынке США. Об этом ТАСС рассказал представитель агентства в США Олег Рыков.

Ранее в CNN выяснили, что вводимые Белым домом пошлины против Китая привели к тому, что значительная часть рыбных палочек, которые являются основой рациона американского школьника в столовой, была изготовлена из российской рыбы. Телекомпания заявляет, что объём российских поставок минтая в США составляет почти 200 миллионов долларов.

Рыков объяснил, что эта сумма не соответствует действительности. Согласно таможенным данным, поставки составили всего 450 тонн на полмиллиона долларов. Кроме того, напрямую российский минтай практически не поступает на американский рынок. А Китай в свою очередь, который занимается переработкой и российского, и американского минтая, поставил в США продукции на 59 млн долларов, то есть 200 млн — это общий рынок минтая в Штатах.

— Цифры и факты, которые там приводятся, для профессионалов просто смешны, а для нас эта статья не представляет никакой опасности, за исключением того, если вдруг в руководстве США не заинтересуются этим вопросом и начнут кампанию по введению таможенных пошлин в отношении нашего минтая. Однако нам это тоже не страшно, потому что мы поставляем не в Соединённые Штаты, а в Китай, — сказал Рыков.