"Фаворитка" получила премию BAFTA как лучший британский фильм

Картина "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса стала лучшим британским фильмом по версии премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом объявили на 72-й церемонии награждения в Лондоне.
Действие фильма происходит в XVIII веке, сюжет рассказывает о жестоком противостоянии двух фавориток королевы Анны (которую сыграла Оливия Колман). Сара Черчилль (Рэйчел Вайс) и её кузина Эбигейл (Эмма Стоун) не останавливаются ни перед чем ради благосклонности последней представительницы династии Стюартов.
Вручение главной премии Соединённого Королевства идёт сейчас в лондонском концертном зале Albert Hall. На церемонию приехали принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт.
A warm welcome to The Duke and Duchess of Cambridge! Here they are with @BAFTACEO #EEBAFTAs pic.twitter.com/FpQ3YMvF3i— BAFTA (@BAFTA) February 10, 2019
Всего на церемонии назовут лауреатов кинопремии в 24 номинациях. "Фаворитка" фигурирует в 11 из них.
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