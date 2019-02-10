Пожарные спасли более 20 человек из горящего дома в Свердловской области

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Пожарные спасли более 20 человек из горящего дома в Свердловской области

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Двухэтажный деревянный дом загорелся в Алапаевске Свердловской области, пожарные спасли 23 человека, в том числе одного ребёнка. Огнём оказались повреждены кровля здания и четыре квартиры одного подъезда, площадь пожара составила 300 кв. метров. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

К настоящему моменту возгорание потушено, пожарные предотвратили распространение огня по деревянным конструкциям на квартиры второго подъезда. Причина пожара устанавливается.

— Все жители дома разместились у родственников. Завтра в администрации состоится встреча, где будет решаться вопрос о предоставлении временного жилья и оказании помощи, — говорится в сообщении.

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