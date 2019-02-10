Российская фигуристка Туктамышева выиграла турнир Dragon Trophy в Словении

Спортсменка заняла первое место в женском одиночном катании. Она стала лучшей и в короткой, и в произвольной программах.

Фигуристка Елизавета Туктамышева стала победительницей международного турнира Dragon Trophy в Любляне, пишет "Спорт-Экспресс". По сумме двух программ она набрала 188,11 балла.

22-летняя россиянка показала лучшие результаты и в короткой программе, за которую получила 65,66 балла, и в произвольной — 122,45 балла. Таким образом, она заняла первое место в женском одиночном катании.

Второе место на соревнованиях заняла тоже россиянка — Анастасия Гулякова, у неё 164,43 балла, бронзовая медаль досталась итальянке Марии Пиредде — 159,10 балла.

Турнир Dragon Trophy проходил в столице Словении 9–10 февраля.