В ДНР заявили, что пьяные солдаты ВСУ "сбили" свой склад из зенитного комплекса

Подвыпившие солдаты ВСУ, охранявшие склад боеприпасов в Краматорске, "решили поиграть" с ПЗРК "Игла", из-за чего тот выстрелил в хранилище. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— В результате непреднамеренного выстрела из ПЗРК произошло возгорание одного из хранилищ, — сказал он в эфире "Первого республиканского телеканала".

По имеющимся данным, в пожаре были уничтожены три ПЗРК "Игла", 10 ракет к ним и тысяча патронов калибра 7,62 мм. При этом, по словам Безсонова, в украинских документах на списание уничтоженного имущества ВСУ значатся другие цифры. Были дополнительно указаны две тысячи патронов 7,62 мм, а также тысяча патронов калибра 5,45 мм и пять тепловизоров "Арчер".

Безсонов уточнил, что, вероятнее всего, это было сделано для того, чтобы скрыть факты хищения оружия для его продажи на чёрном рынке. Его слова отчасти могут быть подтверждены Государственным бюро расследований Украины, которое инициировало расследование по факту хищения подаренных США тепловизоров и приборов ночного видения во Львове на сумму более 4,5 миллиона гривен.