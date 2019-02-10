Инцидентом с "живым щитом" под Владимиром вслед за полицией заинтересовался СК

СК РФ по Владимирской области начал доследственную проверку обстоятельств задержания водителя на трассе М7 "Волга" во Владимирской области. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что для остановки машины полицейские перекрыли движение с помощью проезжавших авто.

— Изучаются действия сотрудников ГИБДД в экстремальной ситуации на предмет наличия состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — говорится в сообщении СУ СК РФ по Владимирской области.

Ранее стало известно, что МВД также направило комиссию во Владимирскую область для проверки действий полицейских.

Напомним, инцидент произошёл 9 февраля. Водитель автомобиля Skoda нарушил правила и не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. Он съехал на встречную полосу, проехал на красный сигнал светофора и скрылся. В соцсетях появились кадры, на которых видно, что при поимке нарушителя были повреждены машины граждан.