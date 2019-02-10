"Я не расслабляюсь". Трамп объяснился после сообщений о его "ленивом" графике

Президент США Дональд Трамп ответил на публикации СМИ о его рабочем графике, в котором якобы более половины всего времени уделяется телевизору, "Твиттеру" и газетам. По словам американского лидера, он очень много работает, так как от предшественников ему достался "беспорядок в стране".

— Я в основном работаю, не расслабляюсь. На самом деле я, вероятно, работаю больше, чем почти каждый предыдущий президент... Дело в том, что, когда я занял пост, в нашей стране был бардак. У меня не было выбора, кроме как работать долгие часы! — написал глава Белого дома в "Твиттере".

Напомним, ранее портал Axios выложил в открытый доступ личный график Трампа за последние три месяца. По его данным, нынешний глава Белого дома начинает рабочий день позже своих предшественников и около 60% рабочего времени посвящает просмотру телевизора, чтению газет и сообщений в "Твиттере". Однако не всё так однозначно.

В Белом доме попытались объяснить такой график, отметив, что в нём не указаны "сотни звонков и встреч". Кроме того, нынешний президент США "работает усерднее, чем кто-либо в новейшей истории".