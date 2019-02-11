Лавров сделал необычный подарок сотруднице Секретариата ООН

Когда женщине его передали, для неё это оказалось так неожиданно, что она поразила окружающих "сверхэмоциональной" реакцией.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на встрече с журналистами по случаю Дня дипломата рассказал о необычном подарке главы МИД РФ Сергея Лаврова секретарю из ООН по имени Бренда.

По словам постпреда, в прошлом она работала секретарём Лаврова в ООН. Однажды женщина упомянула, что восхищается его увлечением "геометрическими скетчами", которые он часто рисовал.

— Лавров всегда рисовал. Прислал бы он мне какой-нибудь скетч, — сказала она.

Небензя передал это министру иностранных дел, и тот прислал для неё своё творение по почте, подписав рисунок: "Branda — brand of UN". Постпред вручил презент сотруднице во время фуршета.

— Реакция была такая сверхэмоциональная, что я даже испугался, — признался Небензя.