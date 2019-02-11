Лавров сделал необычный подарок сотруднице Секретариата ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на встрече с журналистами по случаю Дня дипломата рассказал о необычном подарке главы МИД РФ Сергея Лаврова секретарю из ООН по имени Бренда.
По словам постпреда, в прошлом она работала секретарём Лаврова в ООН. Однажды женщина упомянула, что восхищается его увлечением "геометрическими скетчами", которые он часто рисовал.
— Лавров всегда рисовал. Прислал бы он мне какой-нибудь скетч, — сказала она.
Небензя передал это министру иностранных дел, и тот прислал для неё своё творение по почте, подписав рисунок: "Branda — brand of UN". Постпред вручил презент сотруднице во время фуршета.
— Реакция была такая сверхэмоциональная, что я даже испугался, — признался Небензя.
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