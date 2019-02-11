Кэмерон рассказал о названии новой части "Терминатора"

Прославленный голливудский режиссёр Джеймс Кэмерон, из-под чьей руки выходили полюбившиеся зрителям первые части франшизы о Терминаторе, рассказал журналистам о названии следующего фильма, передаёт портал Yahoo.

— Мы называем его "Терминатор: Тёмная судьба". Это наше рабочее название прямо сейчас, — сказал он.

По информации портала, сюжет новой картины продолжает историю первых двух частей "Терминатора" и не пересекается со снятыми позже сиквелами "Восстание машин", "Да придёт спаситель" и "Генезис". Все события будут происходить во время "судного дня". Сообщается, что вместе с Кэмероном над картиной также работает Тим Миллер, режиссёр "Дэдпула".

Ранее Лайф внёс фильм "Терминатор", премьера которого должна состояться 31 октября, в десятку самых ожидаемых киноновинок года.