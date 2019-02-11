За неделю полиция Украины возбудила 24 "предвыборных" уголовных дела

За минувшую неделю Национальная полиция Украины возбудила 24 уголовных дела из-за нарушений в ходе предвыборной кампании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— В течение недели было зарегистрировано 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, по которым начато 24 уголовных производств, составлено 118 административных протоколов, — говорится в сообщении.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что с момента старта предвыборной гонки было зарегистрировано 803 обращения, связанных с нарушениями, по которым было составлено 544 административных протокола о незаконной агитации и 36 — по факту подкупа избирателей.