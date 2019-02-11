Бек получил премию Grammy за лучший альбом альтернативной музыки

Певец и продюсер Бек получил награду Grammy в номинации "Лучший альбом альтернативной музыки". Эту награду артист получил за пластинку Colors.
За премию Национальной академии искусства и техники грамзаписи США в этой номинации боролись исландская певица Бьорк, американская певица St. Vincent, британская рок-группа Arctic Monkeys и американский певец шотландского происхождения Дэвид Бирн.
Напомним, церемония вручения Grammy проходит в Лос-Анджелесе.
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