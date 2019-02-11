В РПЦ назвали печальным известием визит украинских раскольников на Афон

В РПЦ назвали невероятным и печальным известием то, что афонский монастырь Ватопед принял представителей "новой церкви" Украины. Об этом в своём телеграм-канале рассказал ректор Московской духовной академии архиепископ Амвросий (Ермаков).

— К глубокому сожалению, к списку афонских монастырей, принявших раскольников из так называемой ПЦУ, причислил себя и Ватопед. Мне особенно больно об этом говорить, потому что несколько лет подряд я посещал эту обитель, молился, служил в ней и общался с её игуменом и замечательной братией, — написал архиепископ.

Он добавил, что многие греческие монахи "глубоко опечалены" действиями Константинополя, который заставляет принимать украинских раскольников на Афоне. По данным архиепископа Амвросия, патриарх Варфоломей распорядился, чтобы представители Православной церкви Украины посетили все обители Святой горы.

Известно, что они уже побывали в монастырях Ксенофонт, Пантократор, Новый Эсфигмен и Ватопед. При этом накануне настоятель Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне отказал представителям ПЦУ в посещении обители.