Американский сенатор допустила, что Трамп окажется в тюрьме к 2020 году

Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, совсем недавно объявившая о своём участии в президентских выборах 2020 года, заявила, что к моменту голосования Дональд Трамп может оказаться в тюрьме.

— К тому времени, когда приблизится 2020 год, Дональд Трамп может даже не быть президентом. На самом деле не факт, что он будет находиться на свободе, — приводит её слова CNN.

В ходе дальнейшего выступления Уоррен критиковала нынешнего президента США, называя его симптомом "сильно сломанной системы", которая позволяет первому лицу государства ежедневно выкладывать в Интернет расистские и провокационные твиты, а также совершать что-то "тёмное и ужасное".

Ранее Лайф сообщал, что сенатор Уоррен объявила о своём участии в президентских выборах. Дональд Трамп назвал её своим главным соперником, при этом наградив прозвищем Покахонтас, намекая на её индейские корни.