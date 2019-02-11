Трамп назвал снеговиком своего нового соперника на выборах

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Трамп назвал снеговиком своего нового соперника на выборах

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Фото: © Facebook/Amy Klobuchar

Сенатор от штата Миннесота стала уже четвёртой женщиной-кандидатом на пост главы Белого дома.

Сенатор-демократ Эми Клобушар заявила о своём выдвижении в президенты США. Об этом она сообщила в "Фейсбуке".

— Я стою перед вами как внучка шахтёра, дочь учителя и журналиста, первая женщина, избранная в Сенат США от штата Миннесота, чтобы объявить о своей кандидатуре на пост президента Соединённых Штатов, — сказала она, выступая перед своими сторонниками.

Во время встречи Клобушар с избирателями была сильная метель, и для нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа это стало поводом для шуток. Он заявил, что сенатор выбрала неподходящее время для речей о глобальном потеплении.

— К концу своего выступления она выглядела как снеговик (снеговичка)! — написал президент США.

Как ранее писал Лайф, о своём выдвижении на президентский пост в США также заявляли ещё несколько женщин, в том числе сенатор от Калифорнии Камала Харрис, член Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард и демократ из Массачусетса Элизабет Уоррен.

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