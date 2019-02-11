На улицы российских городов собираются вернуть торговые палатки и ларьки

В Минпромторге отмечают, что такой формат торговли интересен и бизнесу, которому не хватает площадей, и населению.

Минпромторг предлагает вернуть на улицы российских городов торговые палатки и ларьки — предполагается, что это будет выгодно и бизнесу, и жителям. По данным ведомства, в России в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах, а производителей гораздо больше. Как рассказал "Российской газете" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, в конце прошлого года в Госдуму был внесён соответствующий законопроект.

— Можно палатки назвать ларьками, а можно павильонами. И сделать всё красиво, удобно и комфортно для потребителей. Наши крупные торговые сети занимают 30–40% рынка. Но сегодня производителей, которые хотят представить свои продукты на полках торговых сетей, гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов, — отметил Евтухов.

Предполагается, что одних только автолавок в стране может появиться не менее 50 тысяч. По оценкам экспертов, развитие такой торговли дополнительно создаст до 250 тысяч рабочих мест.