Холод победил. Спринтерские гонки этапа КМ по биатлону в Канаде отменены

Мужская и женская спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе отменены из-за сильных морозов, этап объявляется закрытым. Об этом сообщил Международный союз биатлонистов (IBU).

— Температура воздуха в Кэнморе большую часть дня по-прежнему составляет около –20 градусов по Цельсию. Поэтому жюри соревнований приняло решение отменить мужской и женский спринт, — говорится в сообщении.

Первоначально эти две гонки должны были состояться ещё в субботу, однако из-за низкой температуры было принято решение перенести их. И это не единственные изменения регламента, которые произошли из-за капризов погоды. Так, были сокращены дистанции индивидуальных гонок. Эстафеты переносились с субботы на пятницу, а масс-старты были заменены спринтерскими гонками, которых не было в изначальной программе соревнований.