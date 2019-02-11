Стало известно, где в России самый доступный бензин

Выяснилось, что где-то люди могут купить на свой доход 2 тысячи литров бензина, а где-то — от силы 500.

Бензин наиболее доступен для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, пишет РИА "Новости". По данным исследования, проведённого агентством, в этом регионе человек может себе позволить более 2 тысяч литров топлива АИ-92 ежемесячно.

Второе место в рейтинге заняла Москва. Жители столицы на свою среднюю зарплату могут купить почти 1700 литров бензина. Третью строчку занял Ненецкий автономный округ, там можно приобрести за месяц чуть менее 1600 литров.

А вот жители Кавказа в состоянии купить в несколько раз меньше топлива. В Дагестане — 483 литра, в Карачаево-Черкесии — 508, в Кабардино-Балкарии — 517 литров.

В список регионов с самой низкой доступностью бензина вошли также Калмыкия, Крым, Адыгея, Чечня, Ивановская область, Алтайский край и Тамбовская область.

Исследование провели на основе данных Росстата, сопоставив цены на бензин и средний ежемесячный доход населения.