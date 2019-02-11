Coca-Cola впервые за 10 лет представит новый вкус

Популярный во многих уголках мира безалкогольный напиток Coca-Cola совсем скоро обзаведётся новым вкусом. Об этом сообщается на сайте The Coca-Cola Company.

— Мы знали, что у нас есть возможность дать поклонникам разнообразие, которого они жаждут, не жертвуя вкусом кока-колы, который они любят. Мы хотели вернуть положительные воспоминания о беззаботных летних днях, — сказала бренд-директор компании Кейт Карпентер.

Новинка будет иметь вкус апельсина и ванили. Именно его выбрали среди остальных вариантов участники фокус-групп. Помимо него также предлагался малиновый, имбирный и лимонный.

Старт продаж намечен на 25 февраля, причём сразу в двух вариантах — с сахаром и без. Отмечается, что это первое пополнение вкусовой линейки напитка за десять лет. В 1985 году появилась Coca-Cola со вкусом вишни, а в 2007-м — со вкусом ванили.