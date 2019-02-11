"Ситуация не готова". Саакашвили решил пока не возвращаться в Грузию

Политик напомнил о своём плане смены власти на родине, но подчеркнул, что ещё не настало время для его осуществления.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не намерен в ближайшее время возвращаться в Грузию. Об этом он заявил во время встречи с эмигрантами в Бельгии.

— Меня часто спрашивают: когда вы приедете в Грузию? Ответ очень прост: конечно же, мы поедем в Грузию. Но я задам вам вопрос: разве сейчас в Грузии подходящая ситуация для нашего возвращения? Сегодня ситуация не готова, но мы должны в ближайшие недели и месяцы подготовить её, — цитирует политика РИА "Новости".

Тем не менее он отметил, что нельзя смотреть со стороны на разрушение собственной страны. По словам Саакашвили, в Грузию нужно вернуть от 1 до 1,5 млн соотечественников. Кроме того, он высказался за предоставление грузинского гражданства всем, кто родился в стране.

Как ранее писал Лайф, Саакашвили в конце января заявил, что собирается вернуться на родину, как только ему дадут свободу передвижения, и даже поделился планом сменить власть в стране "за 72 часа".