В Бельгии "жёлтые жилеты" напали на дом бывшего премьер-министра

Полиция Бельгии задержала 38 участников несанкционированной акции "жёлтых жилетов" в городе Монс, которые устроили беспорядки около дома экс-премьер-министра страны и главы Социалистической партии Элио Ди Рупо.

— Наши сотрудники провели 38 административных арестов после нескольких происшествий, среди которых взрывы петард в почтовом ящике дома Элио Ди Рупо, которые нанесли ущерб, — приводит издание Le Soir слова начальника местной полиции.

Отмечается, что 9 февраля сотрудники правоохранительных органов Монса уже сталкивались с протестующими, когда около сотни "жёлтых жилетов" вышли на улицы. Их протест быстро перерос в беспорядки, и местные стражи порядка вызвали на помощь федеральную полицию для разгона демонстрантов.

В этот же день протесты прошли и в самой Франции. По данным журналистов, общее число участников акций составило более 50 тысяч человек. Во время столкновений с полицией одному из активистов оторвало кисть руки, когда он пытался бросить гранату со слезоточивым газом обратно в полицейских.