В России завершились госиспытания ЗРК "Полимент-Редут"

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В России завершились госиспытания ЗРК "Полимент-Редут"

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Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

В России завершились государственные испытания зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут" для фрегатов проекта 22350. Об этом рассказал главком ВМФ адмирал Владимир Королёв, сообщает "Красная звезда".

"Полимент-Редут" способен поражать воздушные цели в радиусе до 150 и на высоте до 30 километров.

Ранее Лайф сообщал, что в составе комплекса противовоздушной обороны "Полимент-Редут" новые фрегаты и корветы ВМФ РФ получат сверхзвуковую дальнобойную ракету. Она сможет поражать цели на расстоянии до 400 километров и на высоте до 35 километров.

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