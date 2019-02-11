В России завершились госиспытания ЗРК "Полимент-Редут"

В России завершились государственные испытания зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут" для фрегатов проекта 22350. Об этом рассказал главком ВМФ адмирал Владимир Королёв, сообщает "Красная звезда".
"Полимент-Редут" способен поражать воздушные цели в радиусе до 150 и на высоте до 30 километров.
Ранее Лайф сообщал, что в составе комплекса противовоздушной обороны "Полимент-Редут" новые фрегаты и корветы ВМФ РФ получат сверхзвуковую дальнобойную ракету. Она сможет поражать цели на расстоянии до 400 километров и на высоте до 35 километров.
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