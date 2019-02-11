Леди Гага, Дуа Липа и посмертно Крис Корнелл. Объявили первых победителей Grammy

Церемония вручения одной из ведущих музыкальных премий начинается в Лос-Анджелесе.

Лидер культовой рок-группы Soundgarden Крис Корнелл посмертно получил премию Grammy в номинации "Лучшее рок-выступление", сообщили на сайте Национальной академии искусства и техники грамзаписи США. Победу музыканту присудили за песню When Bad Does Good.

Певица Леди Гага выиграла музыкальную премию за "лучшее поп-исполнение" с песней Joanne. Ещё одна её композиция — Shallow, которую певица исполнила вместе с актёром Брэдли Купером в фильме "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018) — завоевала Grammy как "лучшая песня для визуальных СМИ".

Четвёртый студийный альбом Sweetener Арианы Гранде награждён в номинации "Лучший вокальный поп-альбом".

Сборник песен к фильму "Чёрная пантера" (Black Panther) получил награду в номинации "Лучшие саундтреки для визуальных СМИ".

Исполнительница Дуа Липа стала лауреатом в категории "Лучшая танцевальная песня", судьи отметили её композицию Electricity.

Стоит отметить, что среди номинантов на Grammy в этом году был российский оперный певец Дмитрий Хворостовский, которого не стало в ноябре 2018 года. Однако в итоге в номинации "Лучшая запись оперного произведения" премию присудили дирижёру Майклу Кристи за оперу Bates: the (R)evolution of Steve Jobs, посвящённую изобретателю и основателю Apple Стиву Джобсу.

61-я церемония вручения Grammy состоится в спортивном комплексе Staples Center в Лос-Анджелесе. На красной дорожке уже появились в том числе Рикки Мартин и Хайди Клум.