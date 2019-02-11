На Канарских островах хотят запретить рисунки на песке

Защитники живой природы с испанского острова Гран-Канария предложили ввести уголовное наказание за рисунки на песке и выкладывание сердец из камней на побережье. Об этом сообщает The Sun.

Как оказалось, песчаные дюны, занимающие 400 гектаров, — это важная часть экосистемы острова и одна из достопримечательностей местного заповедника. А приезжающие туристы этого совсем не ценят и пишут на песке свои имена, выкладывают фигуры из вулканической породы, делают граффити на ценных камнях, высекают фигуры в скалах и многое другое.

Уже сейчас, по словам активистов, некоторые образцы такого "творчества" можно рассмотреть на картах Google. Экологи считают, что если туристов не остановить, то естественная красота песчаных дюн острова может быть навсегда утеряна.