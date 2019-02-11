В Сирии и Ираке остаётся более 1,7 тысячи женщин и детей из России

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В Сирии и Ираке остаётся более 1,7 тысячи женщин и детей из России

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

МИД и Посольство РФ в Багдаде продолжают работу по возвращению на родину несовершеннолетних россиян.

Всего в Сирии и Ираке находится более 1,7 тысячи российских женщин и детей, которых туда вывезли мужья и отцы, попавшие под влияние террористов. Об этом ТАСС рассказала член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

— Получается, что по Сирийской Арабской Республике у нас 981 человек: из них женщины — 338 человек, детей 643. Ирак — 791 человек: детей 536, женщин 255, — рассказала Саратова.

Напомним, накануне вечером в Москву специальным бортом МЧС привезли 27 детей, которые вместе с матерями содержались в одной из тюрем Багдада. Их доставят в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей и передадут родным и опекунам.

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