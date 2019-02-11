"Необъяснимое явление". Спутник зафиксировал "световые взрывы" в атмосфере Земли

На высоте нескольких десятков километров произошли мощные вспышки, а под ними в это время не было ни облачка.

Российские учёные пытаются выяснить природу загадочного атмосферного явления, пишет РИА "Новости". Сообщается, что ультрафиолетовый телескоп, установленный на спутнике "Ломоносов", зафиксировал необъяснимые "световые взрывы" на высоте нескольких десятков километров.

— Мы несколько раз регистрировали световой "взрыв" огромной мощности. А под ним всё чисто, никаких гроз и облаков! Что вызывает "взрыв" — вопрос открытый, — рассказал директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

Исследователь отметил, что в земной атмосфере постоянно происходят всплески ультрафиолетового излучения, и лишь часть из них получили научное объяснение. Среди известных явлений — спрайты, это электрические разряды в верхних атмосферных слоях, и эльвы (слабые, но огромные вспышки в верхней части грозовых облаков).