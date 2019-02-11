"Необъяснимое явление". Спутник зафиксировал "световые взрывы" в атмосфере Земли

Российские учёные пытаются выяснить природу загадочного атмосферного явления, пишет РИА "Новости". Сообщается, что ультрафиолетовый телескоп, установленный на спутнике "Ломоносов", зафиксировал необъяснимые "световые взрывы" на высоте нескольких десятков километров.
— Мы несколько раз регистрировали световой "взрыв" огромной мощности. А под ним всё чисто, никаких гроз и облаков! Что вызывает "взрыв" — вопрос открытый, — рассказал директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.
Исследователь отметил, что в земной атмосфере постоянно происходят всплески ультрафиолетового излучения, и лишь часть из них получили научное объяснение. Среди известных явлений — спрайты, это электрические разряды в верхних атмосферных слоях, и эльвы (слабые, но огромные вспышки в верхней части грозовых облаков).
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