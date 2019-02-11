Министр обороны Британии пригрозит России "платой за провокации"

Британия и её союзники должны были быть готовы использовать "жёсткую силу для поддержки своих интересов". Такие слова содержатся в речи британского министра обороны Гэвина Уильямсона, которую он произнесёт 11 февраля в Лондоне. Выдержки приводит агентство Reuters.

— Brexit привёл нас к великому моменту в нашей истории. Моменту, когда мы должны усилить своё глобальное присутствие, повысить смертоносность своего оружия и увеличить свой вес, — говорится в тексте.

Предполагается, что министр также заявит о том, что "Россия должна поплатиться" за "провокации".

Кроме того, Уильямсон должен объявить об отправке авианосца HMS Queen Elizabeth сначала в Средиземноморский и Ближневосточный регионы, а затем — в Тихий океан, к берегам Китая.