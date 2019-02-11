"Полосатый рейс" отменяется? Тигра Амура хотят официально передать Приморью

Власти Хабаровского края обратились к администрации Приморья с предложением официально передать в дар амурского тигра по имени Амур, который получил популярность из-за дружбы с козлом Тимуром. И если это решение будет принято, хищника смогут оставить в регионе, а не отправлять на Кубань, как было запланировано ранее.

— Единственным оптимальным вариантом, при котором тигр не будет испытывать стресс, пока между собой спорят люди, будет возможность закрепить его юридически на той территории, где он находится сегодня, — написал в своём инстаграм-аккаунте губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Изначально тигр Амур принадлежал Хабаровскому краю и находился под крылом зоосада "Приамурский". В 2012 году его передали в приморский сафари-парк по программе размножения амурских тигров.

Недавно Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов предложила отправить Амура в Краснодарский край, однако против этого выступил директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев и попросил власти разобраться в ситуации.