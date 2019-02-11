"Мина для организма". Учёные рассказали о методах лечения ульяновских суворовцев

Медики сравнили размножение ленточных червей в лёгких курсантов с раковой опухолью.

Для лечения эхинококкоза, которым заболели курсанты Ульяновского суворовского училища, наиболее эффективна противораковая терапия, пишут "Известия".

Сообщается, что ленточные черви в теле заболевшего образуют кисту, которая растёт и может достигнуть в размерах 50 сантиметров (медицине известен такой случай).

Эхинококковая киста может привести к метастазам, как онкологическое заболевание: она отделяет от себя более мелкие части, которые разносятся по всему организму. Это может привести к смертельному исходу, подчеркнули исследователи. Они сравнили патологию с "миной замедленного действия".

Поэтому лечат эту болезнь, как раковую опухоль: сначала химиотерапия, затем операция по удалению кисты и снова химия — чтобы добить оставшихся червей.

Медики отмечают, что случай с суворовцами "очень странный", потому что обычно люди заболевают там, где распространено пастбищное животноводство — к примеру, на Кавказе.

Как ранее писал Лайф, в начале февраля у курсантов Суворовского училища в Ульяновской области нашли в лёгких патологию. Выяснилось, что её вызвали черви эхинококки.

Основной версией причин заражения сейчас считают контакт с больной собакой. Ранее рассматривали и вариант некачественного питания. Стоит отметить, что эта болезнь не передаётся от человека к человеку, ей можно заразиться только от заражённого животного.