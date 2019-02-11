В России предлагают отменить эвакуацию авто за неправильную парковку зимой

Депутат Государственной думы от "Единой России" Виталий Милонов выступил с инициативой отменить эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей в осенне-зимний период, если они не мешают движению и работе коммунальных служб, передаёт РИА "Новости".

— Если автомобиль, нарушающий правила стоянки или парковки, не представляет помехи для коммунальных служб, дорожному движению, пешеходам и прочее, то эвакуировать его не имеет смысла, а достаточно составления протокола и выписывания административного штрафа, — приводит агентство текст обращения Милонова.

По словам депутата, часто водители пренебрегают правилами, например, из-за того, что парковочное место завалено снегом. При этом Милонов отмечает, что эвакуаторщики выполняют свою работу без поправок на погодные условия, поскольку "стремятся не помогать коммунальным службам во время уборки улиц, а лишь гонятся за количеством составленных протоколов и штрафов".

Он также отмечает, что каждая эвакуация требует присутствия инспектора ДПС, который вместо составления протокола на "безобидную" машину "мог бы быть в более нужном месте".