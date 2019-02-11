Президент Чехии предсказал Гуайдо "бесславный конец" в случае интервенции

Оппозиционный спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, может прийти к "бесславному концу" в случае обращения к другим странам с просьбой о военной помощи. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в эфире радиостанции Frekvence 1.

— Насколько я не люблю латиноамериканских диктаторов, настолько я не люблю и военные интервенции, пригласительные письма (о вводе войск) и оккупации. Если Хуан Гуайдо сделает то, что не сумеет разрешить нынешнюю проблему в рамках Венесуэлы, и обратится к иностранным протекторам, то закончит как венесуэльский Гусак, — сказал Земан.

Чешский лидер имел в виду президента Чехословакии Густава Гусака, который стал генсеком Коммунистической партии после ввода в августе 1968 года войск пяти социалистических стран в ЧССР. В 1975 году Гусак был избран президентом и занимал свой пост 14 лет, а в 1989 году он ушёл в отставку в результате "бархатной революции".