Мишель Обама неожиданно появилась на Grammy и сорвала больше оваций, чем звёзды

Супруга экс-президента США Барака Обамы рассказала о том, какая музыка повлияла на её жизнь.

Бывшая первая леди США Мишель Обама сделала приятный сюрприз участникам и гостям церемонии вручения музыкальной премии Grammy в Лос-Анджелесе, написали организаторы фестиваля в "Твиттере".

Она вышла на сцену вслед за Леди Гагой, Дженнифер Лопес и другими звёздами шоу-бизнеса, и при её появлении раздалось даже больше оваций и восторженных криков, чем сорвали остальные участники праздника.

Обращаясь к музыкантам и зрителям, супруга экс-главы Белого дома рассказала, какое значение в её жизни имеет любимая музыка.

— От пластинок Motown records, которые я слушала в Чикаго, до песен "Кто правит миром", которые подпитывали меня последние десять лет — музыка всегда помогала мне рассказывать свою историю, и я знаю, что это так для всех присутствующих, — сказала Обама.

Как ранее писал Лайф, Леди Гага, Ариана Гранде и другие музыканты получили Grammy в различных номинациях.