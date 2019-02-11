СМИ узнали о возможной отмене для российских авиакомпаний льгот в аэропортах

Для российских и зарубежных авиакомпаний могут уравнять стоимость аэропортовых услуг на международных рейсах, таким образом, отечественные перевозчики могут лишиться льготных тарифов. Как рассказал "Известиям" замглавы Федеральной антимонопольной службы Александр Редько, ФАС такую инициативу поддержала.

В декабре Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) предложила уравнять в 2019 году стоимость аэропортовых сборов для российских и иностранных авиакомпаний. Сейчас обслуживание самолётов зарубежным перевозчикам обходится почти в три раза дороже. ФАС инициативу поддержала, однако Редько подчеркнул, что делать это нужно "постепенно, не допуская резкого увеличения нагрузки на российские авиакомпании". Как изменятся тарифы для отечественных перевозчиков, пока не решено.

Эксперты считают, что такой шаг спровоцирует рост цен на билеты. Кроме того, повышение аэропортовых тарифов может стать критичным для авиакомпаний, поскольку это большая статья затрат, которая в отдельных случаях достигает 25%.

Авиакомпании платят аэропортам за взлёт-посадку, аэронавигацию, стоянку, таможенное обслуживание, заправку, авиабезопасность, уборку салона, обслуживание пассажиров и прочие услуги.