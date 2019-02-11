Без волос и загара. В Сети оценили мем с "естественным" Трампом

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Без волос и загара. В Сети оценили мем с "естественным" Трампом

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Фото: © Twitter/Stone Cold

"Фотожаба" с главой Белого дома без "пересаженных" волос и с естественным цветом кожи вызвала волну насмешек.

В соцсетях высмеяли фотоколлаж с президентом США Дональдом Трампом. Пользователь Stone Cold выложил изображение, на котором глава Белого дома выглядит "естественно", то есть он без загара и "пересаженных" волос.

Последовал целый шквал насмешливых комментариев, и едва ли не в каждом из них — какое-нибудь сравнение.

— Выглядит как советский генсек

@AgainstDenial

— Похож на рисовый пудинг

@froaesthetic

— Похож на ведущего телевикторины

@ReginaRed4

Ещё один пользователь отметил, что Трамп с натуральной внешностью вызывает у него больше доверия, чем в том образе, в котором его привыкли видеть.

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