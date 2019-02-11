Без волос и загара. В Сети оценили мем с "естественным" Трампом

В соцсетях высмеяли фотоколлаж с президентом США Дональдом Трампом. Пользователь Stone Cold выложил изображение, на котором глава Белого дома выглядит "естественно", то есть он без загара и "пересаженных" волос.
Последовал целый шквал насмешливых комментариев, и едва ли не в каждом из них — какое-нибудь сравнение.
— Выглядит как советский генсек
@AgainstDenial
— Похож на рисовый пудинг
@froaesthetic
— Похож на ведущего телевикторины
@ReginaRed4
Ещё один пользователь отметил, что Трамп с натуральной внешностью вызывает у него больше доверия, чем в том образе, в котором его привыкли видеть.
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