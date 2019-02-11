Семь российских регионов переходят на цифровое вещание

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Семь российских регионов переходят на цифровое вещание

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Фото: © Pixabay

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заверили, что всё готово к первой волне отключения аналогового сигнала.

В России стартует первая волна перехода на цифровое вещание. Аналоговый сигнал в понедельник, 11 февраля, отключат в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне.

Ранее на новые технологии телекоммуникаций перешла Тверская область, там цифровое вещание началось в декабре 2018 года.

Как ранее писал Лайф, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин назвал все эти регионы полностью готовыми к окончательному переходу на "цифру". По его словам, попрощаться с аналоговым сигналом готовы большинство жителей ещё 20 областей.

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