Власти Японии обвинили Китай во вторжении в свои территориальные воды

Созданный кризисный штаб в настоящее время занимается сбором оперативной информации по данному инциденту и следит за развитием событий.

Канцелярия премьер-министра Японии создала штаб кризисного реагирования в связи с тем, что китайский сторожевой корабль, по версии Токио, вторгся в японские территориальные воды в районе спорных островов в Восточно-Китайском море. Об этом сообщает телеканал NHK.

По информации журналистов, четыре сторожевых корабля КНР приблизились к территориальным водам Японии, а затем один из них пересёк границу и оказался в японской зоне в районе островов Сенкаку. В Китае они носят название Дяоюйдао и считаются территорией Поднебесной.

Территориальному спору между Пекином и Токио уже не один десяток лет. Новый виток застарелых разногласий возник в сентябре 2012 года, когда власти Японии купили три из пяти островов у частных владельцев, фактически национализировав их. В КНР после этого прошли массовые антияпонские демонстрации, которые сопровождались погромами. С тех пор китайские военные корабли регулярно бывают в этом районе, периодически совершая демонстративные заходы в спорные территориальные воды.