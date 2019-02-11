Потепление и мокрый снег обещают в Москве в понедельник

Пасмурно и тепло будет в Москве и области в понедельник, 11 февраля. Синоптики обещают мокрый снег и предупреждают о гололедице.

В столице температура воздуха днём поднимется до 0...+2 градусов, в области будет от –3 до +2. Ветер юго-западный, южный 5–10 м/c, местами порывы 12–17 м/c.

Напомним, в целом эта неделя в Москве будет тёплой: ожидается до трёх градусов тепла и дождь. При этом метеорологи предупреждают о новой волне похолодания в средней полосе России в конце февраля.