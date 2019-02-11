Власти найдут новое жильё семье, где при пожаре погибли четверо детей

Администрация района, где произошла трагедия, подготовит все необходимые документы для приобретения нового жилья, семье помогут в организации похорон и восстановлении документов.

Власти Новосибирской области окажут поддержку и предоставят новое жильё семье, которая потеряла при пожаре четверых детей и их мать. Об этом сообщает правительство региона.

— Семье будет оказана материальная помощь на предметы первой необходимости, психологическая поддержка отца и несовершеннолетних детей и другие выплаты, предусмотренные законодательством. Ситуация находится на контроле в правительстве региона, — рассказал замгубернатора Сергей Нелюбов.

По данным властей, семья благополучная, родители много времени уделяли воспитанию детей, держали большое подсобное хозяйство.

Напомним, трагедия произошла 10 февраля, в пожаре погибли пять человек, в том числе четверо детей и их мать. Самому старшему ребёнку в семье было около пяти лет, самый младший родился только в прошлом году. Соседи принесли к дому игрушки и цветы. Сотрудники СК выяснили, что в доме не сработал пожарный извещатель. Возбуждено два уголовных дела.