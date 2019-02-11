Врио главы Пентагона прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

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Врио главы Пентагона прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

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Фото: © Pixabay/12019

Временно исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Об этом сообщает агентство AFP.

Никакой дополнительной информации не сообщается. Известно, что этот визит американского командующего не значился в списке запланированных.

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