Врио главы Пентагона прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

Временно исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Об этом сообщает агентство AFP.
#BREAKING Acting Pentagon chief Patrick Shanahan arrives in Afghanistan: AFP pic.twitter.com/Ciz9QiZwGt— AFP news agency (@AFP) 11 февраля 2019 г.
Никакой дополнительной информации не сообщается. Известно, что этот визит американского командующего не значился в списке запланированных.
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