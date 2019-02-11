Троих удалось спасти. Двое детей погибли при пожаре в Кемеровской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей при пожаре в частном доме в городе Новокузнецке Кемеровской области, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

В доме жила семья из семи человек. Поздней ночью взрослые проснулись из-за того, что в комнате было много дыма. В этот момент на кухне уже полыхал пожар. Родители вынесли из горящей квартиры троих детей, ещё двоих спасти не удалось.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание и обнаружили в комнате на втором этаже тела шести- и 10-летнего мальчиков. Отец и ещё один 10-летний ребёнок были госпитализированы, его супруга и малолетние дети трёх и семи лет не пострадали. По предварительной версии, пожар возник из-за неправильного использования печи.