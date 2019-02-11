В Тюменской области произошло массовое ДТП, есть погибшие

Два человека погибли, ещё четверо пострадали в ДТП с участием трёх легковых машин, пассажирского автобуса и грузовика на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области.
По информации правоохранителей, водитель автомобиля Peugeot-308 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Kia. После этого в них врезался Datsun, а затем грузовой Volvo. Следом за ним — автобус Mercedes Sprinter, в котором были 20 пассажиров.
Отмечается, что данный сценарий развития событий — лишь предварительная версия случившегося. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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