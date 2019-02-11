Две жительницы Уфы получили травмы лица на хоррор-квесте

Теперь сотрудники аттракциона просят девушек написать расписки об отсутствии претензий.

Две жительницы Уфы пострадали при прохождении хоррор-квеста. Об этом сообщает местный портал "Горобзор" со ссылкой на социальные сети.

Девушки со своими молодыми людьми решили сходить на квест, в котором принимают участие актёры. Гостей завели в тёмное помещение, где их встретил мужчина в маске и с электрошокером. В процессе участникам предлагалось подойти к стене и прочитать инструкцию. Когда они приблизились к табличке, на них выпрыгнул тот мужчина с шокером. Девушки попятились и упали. Игра была остановлена.

В результате одна из пострадавших ударилась спиной, поцарапала копчик и разбила колено, а вторая разбила лоб, ударившись об угол стены.

Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали первую помощь.

Как отмечает издание, теперь сотрудники квеста просят девушек написать расписки, что те не имеют претензий к деятельности аттракциона. До начала квеста, по словам пострадавших, им таких расписок не предлагали.