В Роспотребнадзоре сообщили об учащении случаев завоза кори в Россию

Наиболее высокие показатели заболеваемости по итогам 2018 года фиксируются на Украине, в Сербии, Грузии, Албании, Черногории, Греции, Румынии и Франции, а также в ряде других стран.

По итогам 2018 года количество случаев завоза кори в Россию значительно увеличилось, об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что, по данным ВОЗ, в ушедшем году был зафиксирован рост заболеваемости корью в Европе. В общей сложности было зафиксировано 82 596 случаев. Это происходит из-за недостаточной и неравномерной вакцинации населения, считают эксперты, что в свою очередь влияет на ситуацию в России.

— В течение 2018 года увеличилось количество завозов коревой инфекции из неблагополучных стран. Вместе с тем в нашей стране, несмотря на рост заболеваемости корью по сравнению с 2017 годом, эпидемиологическая ситуация по кори более благополучная, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В тексте уточняется, что самые высокие показатели заболеваемости корью по итогам ушедшего года фиксируются на Украине — 1209,25 случая кори на 1 миллион населения, в Сербии (579,3), Грузии (563,8), Албании (499,6), Черногории (322,6), Греции (196,8), Румынии (55,1) и Франции (44,7), а также ряде других стран.

При этом в России в минувшем году был зафиксирован трёхкратный рост числа заболевших корью. В числовом выражении это 2538 человек за период с января по декабрь, что соответствует показателю 17,3 случая на миллион населения. В 2017 году число заразившихся корью в России было всего 725 человек.

В ведомстве отмечают, что такого показателя удалось добиться благодаря наличию у населения достаточного уровня иммунитета, который поддерживается регулярными профилактическими прививками.