Банки предложили способ избавить россиян от "зарплатного рабства"

Граждане и сейчас обладают правом выбирать кредитную организацию, но не все работодатели идут им навстречу.

В течение года будет подготовлен проект закона о решении проблемы так называемого зарплатного рабства. Варианты решения проблемы обсуждают в ассоциации банков "Россия" и в Комитете Государственной думы РФ по финрынку, сообщают "Известия" со ссылкой на председателя данного комитета ГД Анатолия Аксакова.

Правом выбирать кредитную организацию сотрудники предприятий обладают и сейчас, но не все работодатели идут навстречу. Аксаков считает, что разбираться с "зарплатным рабством" нужно как технологически, так и законодательно.

Как рассказали изданию источники в нескольких крупных банках, решением может стать система быстрых платежей Центробанка, запущенная 28 января. Платформа предлагает переводы между клиентами разных финансовых организаций по номеру мобильного.

Эксперты назвали ряд схем, которые позволили бы применить платформу: можно аккумулировать всю информацию в Центробанке РФ или начислять деньги сотрудникам напрямую по номеру телефона.