Цена на нефть марки Brent упала до $61,55 за баррель

Стоимость нефти сегодня падает на фоне данных о росте числа действующих буровых установок в Соединённых Штатах Америки, усиливших опасения о росте предложения сырья. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:27 по московскому времени стоимость апрельских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,89%, до $61,55 за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть WTI падала на 1,29%, до $52,04 за баррель.