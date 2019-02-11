СМИ: Корабли ВМС США прошли через территорию, которую Китай считает своей

Два ракетных эсминца ВМС США прошли через территорию возле одного из островов Спартли в Южно-Китайском море — эти воды Китай считает своими. Об этом сообщает агентство Reuters.
Вашингтон уже не в первый раз направляет свои корабли в акваторию архипелага Сиша, островов Наньша и Хуанъянь в рамках операций по обеспечению свободы судоходства, тем самым не признавая принадлежность этой территории Китаю.
Споры о принадлежности этих территорий ведутся уже не одно десятилетие — Пекин считает эту территорию своей, равно как и Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
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