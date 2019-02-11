СМИ: Корабли ВМС США прошли через территорию, которую Китай считает своей

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СМИ: Корабли ВМС США прошли через территорию, которую Китай считает своей

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Фото: © Flickr/U.S. Pacific Fleet

Это уже не первый случай, когда американские корабли проходят через эти воды, не признавая право Китая на эту территорию.

Два ракетных эсминца ВМС США прошли через территорию возле одного из островов Спартли в Южно-Китайском море — эти воды Китай считает своими. Об этом сообщает агентство Reuters.

Вашингтон уже не в первый раз направляет свои корабли в акваторию архипелага Сиша, островов Наньша и Хуанъянь в рамках операций по обеспечению свободы судоходства, тем самым не признавая принадлежность этой территории Китаю.

Споры о принадлежности этих территорий ведутся уже не одно десятилетие — Пекин считает эту территорию своей, равно как и Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

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