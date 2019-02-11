Они опаснее, чем кажутся. В Китае девочку чудом спасли из вольера с пандами

Руководство заповедника после инцидента напомнило о том, что панда является крупным хищным животным и поэтому потенциально опасна.

В китайском городе Чэнду в исследовательском центре панд маленькая девочка забралась на заграждение и упала в вольер с бамбуковыми медведями. Соответствующая видеозапись опубликована в YouTube.

Девочку попытался спасти с помощью бамбукового шеста охранник, однако затем он смог вытащить её изо рва, сильно наклонившись, пока помощники держали его за ноги. В это время несколько панд уже приблизились к потерпевшей на опасное расстояние.

Девочку осмотрели медики, её жизни ничего не угрожает.

Руководство заповедника в связи с инцидентом напомнило о том, что панда является крупным хищным животным и поэтому потенциально опасна.