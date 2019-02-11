В Иркутской области суд восстановил права женщины, числившейся умершей

Женщине из-за ошибки прекратили пенсионные выплаты, аннулировали медицинский полис и заблокировали счета в банках.

Суд на основании данных прокуратуры восстановил права жительницы Братска Иркутской области, которая с октября 2018 года числилась умершей, сообщает региональная прокуратура.

Жительница Братска пришла в прокуратуру с просьбой засвидетельствовать, что она жива. В ходе беседы стало известно, что в информационных базах госорганов Иркутской области с конца октября прошлого года она числится умершей. Ей прекратили пенсионные выплаты, аннулировали медицинский полис и заблокировали счета в банках.

Проверка установила, что в августе 2018 года медицинским учреждением города Усолье-Сибирское была констатирована смерть гражданки, назвавшей себя так же, как и обратившаяся в прокуратуру жительница. Её смерть была зафиксирована органами ЗАГСа.